Около трех тысяч человек будут следить за безопасностью на футбольных матчах в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

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Около трех тысяч человек будут следить за порядком на спортивных мероприятиях в столице 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в субботу, 10 апреля.

В городе 11 апреля на центральном стадионе «Динамо» пройдет матч «Динамо» — «Урал», а на стадионе «Локомотив» состоится игра между московскими командами «Локомотив» и «Спартак».

— В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий, — отметили в сообщении.

На стадионе «Динамо» для обеспечения безопасности зрителей и футболистов задействуют около 780 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 310 военнослужащих, более 260 полицейских и омоновцев. Общественный порядок будут поддерживать более 1,3 тысячи человек.

На стадионе «Локомотив» следить за порядком будут свыше 1,5 тысячи человек.

При этом стадионы и прилегающую к ним территорию будут проверять кинологи со служебными собаками, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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