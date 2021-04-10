Врач рассказала, почему мужчинам и женщинам нужны разные лекарства для сердца

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При лечении артериальной гипертонии у мужчин и женщин следует придерживаться различного подхода в связи с тем, что у них есть не только физиологические и генетические особенности, но и разница в поведении. Об этом рассказала терапевт Вера Ларина.

Так, по словам врача, женщины имеют меньший диаметр аорты, размер камер сердца, массу миокарда, протяженность и объем сосудистого русла по сравнению с мужчинами.

Гипертония у представителей сильного пола набирает обороты постепенно, тогда как в жизни женщины случаются уязвимые периоды, во время которых давление повышается. Они имеют тесную связь с изменениями гормонального фона во время беременности, приема оральных контрацептивов и в период менопаузы.

Примечательно, что женщины чаще принимают определенную группу лекарств, большая концентрация которых в плазме крови приводит к развитию побочных эффектов. Следовательно, на терапию оказывают влияние и факторы поведения.

Критическим моментом для состояния женского сердца является наступление менопаузы. Согласно исследованиям, до 45 лет гипертония чаще диагностируется у мужчин, а с 45 до 64 лет частота заболевания у обоих полов примерно одинакова. При этом после 65 лет гипертония чаще встречается у женщин, при этом у них заболевание хуже поддается терапии.

Гипертония после наступления менопаузы случается на фоне изменения уровня гормонов прогестерона и эстрогена. Дефицит эстрогенов приводит к нарушениям механизма регуляции давления и уменьшает активность ряда ферментов жировой клетчатки. Это часто становится причиной ожирения у женщин, которое увеличивает риск осложнений на фоне гипертонии.

В связи с этим у женщин быстрее развиваются поражения таких важных органов, как сердце, почки, сосуды и головной мозг.

По мнению доктора, эти различия следует учитывать, так как заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из основных причин преждевременной смерти, сообщает «АиФ».

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