Трамвайные пути открыли после ремонта на улице Шаболовке

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

В столице начали открывать участки трамвайных путей после ремонтных работ. Первые из них — на улице Шаболовке, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 10 апреля.

Теперь москвичи могут пользоваться маршрутами № 14, 26 и 47. До начала ремонта они перевозили 43 тысячи человек.

Во время ремонта специалисты установили новые шпалы, снизили уровень шума на 20 процентов. Теперь поездки стали экологичнее и тише.

Остальные закрытые на ремонт участки планируется открыть до 10 мая, добавили в дептрансе.

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