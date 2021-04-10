Трамвайные пути открыли после ремонта на улице Шаболовке
Россия, Москва, улица ШаболовкаКарта всех событий
В столице начали открывать участки трамвайных путей после ремонтных работ. Первые из них — на улице Шаболовке, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 10 апреля.
Теперь москвичи могут пользоваться маршрутами № 14, 26 и 47. До начала ремонта они перевозили 43 тысячи человек.
Во время ремонта специалисты установили новые шпалы, снизили уровень шума на 20 процентов. Теперь поездки стали экологичнее и тише.
Остальные закрытые на ремонт участки планируется открыть до 10 мая, добавили в дептрансе.
Читайте также: Три трамвая задерживаются на северо-западе Москвы