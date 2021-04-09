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Три трамвая задерживаются на северо-западе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Три трамвая задерживаются на северо-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Транспорт
Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Трамваи № 10, 21, 28к задерживаются по техническим причинам на Новощукинской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале в пятницу, 9 апреля.

В ведомстве рекомендовали пользоваться автобусами № 015, 030, 137, 310, 638, 640 вместо трамваев № 10 и 21. На автобусе № 60 можно совершить поездку вместо трамвая № 28к.

Ранее сообщалось, что москвичи совершили более 30 тысяч поездок на электросамокатах с открытия сезона.

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