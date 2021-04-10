Нутрициолог предупредила об опасности покупного шашлыка

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Шашлык, приобретенный в продуктовых магазинах, может быть опасен из-за вредных добавок и низкого качества использованного мяса. О том, какие последствия влечет потребление покупного полуфабриката и как обезопасить себя при его выборе, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог, специалист по питанию Маргарита Львова.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на состав шашлыка. В него могут входить только такие компоненты, как мясо, специи, масло и уксус. Важно, чтобы в составе продукта не было консервантов, бензоатов, усилителей вкуса, стабилизаторов. Эти добавки негативно влияют на человеческий организм, повышая риски онкологии и нарушая ЖКТ, отметила Львова.

— Человек употребляет эти добавки каждый день — они есть практически в любой готовой продукции. Такие компоненты неблагоприятно влияют на ЖКТ. У людей, предрасположенных к заболеваниям тракта (практически у каждого третьего), они вызывают вздутие, диарею. Люди часто даже не видят причин проблемы и думают, что отравились, — объяснила нутрициолог.

Также специалист отметила, что пищевые добавки в составе магазинного шашлыка особенно вредны для детского организма. Они формируют у детей неправильное пищевое поведение, вызывают привыкание.

— Ребенок привыкнет к яркому вкусу с пищевыми добавками: ему постоянно будет хотеться котлет, сосисок, наггетсов. Он не сможет просто съесть кусок мяса или рыбы, а захочет полуфабрикат с усилителем вкуса, — предупредила Львова.

По словам эксперта, в шашлык часто добавляют лишние компоненты, чтобы скрыть несвежесть мяса. Покупателю бывает сложно оценить качество маринованного продукта с добавками, считает специалист. Однако, изучив состав шашлыка, все же стоит проверить, обладает ли мясо необходимыми свойствами.

— В первую очередь нужно обратить внимание на органолептические свойства мяса. Оно не должно быть рыхлым и разваливаться в руках. Нужен упругий и ровный кусок. При нажатии палец не должен проваливаться в мясо, в противном случае продукт был заморожен и разморожен несколько раз или подвергся воздействию добавленных компонентов, — рассказала нутрициолог.

Не стоит забывать и про запах: он должен быть мясным и может включать лишь оттенки приправ, указанных в составе. Никакого постороннего запаха в хорошем шашлыке нет, добавила эксперт.

Нутрициолог рекомендует подходить к выбору шашлыка в магазине очень внимательно, а лучше — готовить его дома. Необработанные продукты приносят больше пользы для организма, ведь механическое воздействие снижает качество пищи, заключила Львова.

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