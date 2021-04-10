МЧС напомнило правила противопожарной безопасности на даче

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Мангалы и жаровни для приготовления шашлыка на приусадебном участке следует располагать на расстоянии не менее пяти метров от построек. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

В ведомстве напомнили, что с начала 2021 года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности. Использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках разрешается при соблюдении требований пожарной безопасности.

Сжигать мусор, траву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса — в 30 метрах.

Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается.

Законодательство предусматривает штраф за нарушение требований противопожарной безопасности в размере до пяти тысяч рублей, а в случае введения особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается, сообщает РИА Новости.

Ранее в МЧС напомнили дачникам об обязанностях и штрафах за их неисполнение.

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