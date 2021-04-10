СМИ назвали варианты решения вопроса мирного договора с Японией времен СССР

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Советский Союз перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы рассматривал три варианта решения вопроса мирного договора. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на документы из Государственного архива РФ.

Речь идет о документе «Проблемы советско-японских отношений», который содержит план предполагаемых заявлений Брежнева на переговорах в зависимости от их хода и реакции японской стороны.

Телеканал утверждает, что один из вариантов подразумевал передачу острова Шикотан и ряда прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. СССР намеревался выбрать этот вариант при заключении мирного договора, чтобы поспособствовать укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

Помимо этого, Советский Союз рассматривал возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле указанных двух островов за определенную плату. При этом японские суда могли бы заходить в некоторые порты и гавани Итурупа и Кунашира, а советские — в порты северного японского острова Хоккайдо.

Третий вариант включал в себя предложение рассмотреть возможность заключения мирного договора о добрососедстве и сотрудничестве без включения вопроса о территориальном размежевании.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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