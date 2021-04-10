Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД
Россия, Московская область, городской округ КрасногорскКарта всех событий
На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются несколько поездов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 10 апреля.
Уточняется, что задержка произошла из-за незапланированной остановки электрички на станции Аникеевка.
В дептрансе призвали пассажиров следить за объявлениями.
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