Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

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Россия, Московская область, городской округ Красногорск Карта всех событий

На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются несколько поездов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 10 апреля.

Уточняется, что задержка произошла из-за незапланированной остановки электрички на станции Аникеевка.

В дептрансе призвали пассажиров следить за объявлениями.

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