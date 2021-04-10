Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Турции

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В Турции в результате аварии с автобусом погибла российская туристка, еще 26 россиян пострадали. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Анталье в субботу, 10 апреля.

Уточняется, что ДТП с автобусом произошло около 09:30 утра на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, которые находились на отдыхе в Турции.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.

— В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок, — уточнили в генконсульстве.

Там добавили, что пострадавших доставили в ближайшие больницы, им оказывают помощь. Два сотрудника посольства России в Анкаре выехали на место случившегося для оказания помощи, сообщает РИА Новости.

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