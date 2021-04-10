Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Агапкин рассказал, в каком количестве можно есть острые приправы
Фото: официальный сайт телеканала Россия

Доктор Агапкин рассказал, в каком количестве можно есть острые приправы

Анастасия Колоскова

Здоровье

Российский врач и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что приправы обладают полезными свойствами для организма, однако их чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям.

По его словам, приправы благотворно влияют на пищеварение, так как повышают аппетит и стимулируют выработку слюны, желудочного сока и ферментов.

— Однако чрезмерное увлечение ими (употребление более 5–6 граммов в день) может привести к аллергическим реакциям, обострению гастрита, язвенной болезни желудка, бронхиальной астмы, цистита, — цитирует медика «АиФ».

Он обратил внимание, что отдельные пряности, к которым относится мускатный орех, корица и шалфей, в больших количествах могут спровоцировать судороги.

Ранее диетолог назвал идеальный завтрак для профилактики сахарного диабета.

Читайте также: Названы полезные свойства базилика

питаниеполезные продуктыприправа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в