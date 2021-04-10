Доктор Агапкин рассказал, в каком количестве можно есть острые приправы

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Российский врач и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что приправы обладают полезными свойствами для организма, однако их чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям.

По его словам, приправы благотворно влияют на пищеварение, так как повышают аппетит и стимулируют выработку слюны, желудочного сока и ферментов.

— Однако чрезмерное увлечение ими (употребление более 5–6 граммов в день) может привести к аллергическим реакциям, обострению гастрита, язвенной болезни желудка, бронхиальной астмы, цистита, — цитирует медика «АиФ».

Он обратил внимание, что отдельные пряности, к которым относится мускатный орех, корица и шалфей, в больших количествах могут спровоцировать судороги.

Ранее диетолог назвал идеальный завтрак для профилактики сахарного диабета.

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