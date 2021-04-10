Названы полезные свойства базилика

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Турецкие медики назвали полезные свойства базилика, который является натуральным обезболивающим и успокоительным средством.

Помимо этого, растение способно снизить воспаление и вывести из организма токсины и металлы. Оно может предотвратить появление раковых клеток и даже победить никотиновую зависимость.

Включение в рацион базилика позволит укрепить иммунитет и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Также приправа способствует восстановлению органов, пострадавших от вредных привычек.

Специалисты утверждают, что базилик может избавить от запоров и боли в суставах, а также снизить уровень сахара в крови. Помимо этого, употребление приправы благотворно скажется на состоянии кожи и станет отличной профилактикой вирусных заболеваний.

Для того чтобы приготовить чай из растения, необходимо залить столовую ложку свежих листьев стаканом кипятка и настоять в течение 15 минут. Употребление этого напитка дважды в день позволит вывести из организма лишнюю жидкость, сообщает haber7.com.

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