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«А что, так можно?»: Самойлова и Джиган улетели с детьми на выходные в Турцию
Фото: instagram.com/iamgeegun

«А что, так можно?»: Самойлова и Джиган улетели с детьми на выходные в Турцию

Анастасия Колоскова

Звезды

Модель Оксана Самойлова опубликовала в соцсетях фотографию из салона частного самолета и сообщила, что она вместе с мужем рэпером Джиганом и детьми отправилась на выходные в Турцию.

— Взяли все свое семейство и поехали погулять на выходные в Стамбул. У нас есть буквально пара дней. Расскажите, что посмотреть из того, что прямо очень-очень, — подписала снимок многодетная мама в Instagram.

В разделе Stories Самойлова поделилась видео с прогулки по старинному городу.

Подписчики блогера посоветовали места, где ей следует побывать. Однако нашлись и те, кто оставил язвительные комментарии относительно роскошного образа жизни семейства.

«А что так можно? Так бывает? Просто на выходные, просто в Стамбул»; «Очень вы устаете, что постоянно отдыхаете»; «Взяла все свое семейство и пошла в соседний «Магнит» за макаронами», — написали фолловеры Самойловой в комментариях.

Читайте также: Оксана Самойлова поделилась с подписчиками семейным фото в полном составе

ДжиганТурцияОксана Самойлова
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