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Фасады и цоколи столичных зданий помоют после зимы
Фото: Ю. Иванко / mos.ru

Фасады и цоколи столичных зданий помоют после зимы

Анастасия Колоскова

Город

В Москве стартовали масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий после зимы. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Первыми будут очищены фасады, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали. Так, в субботу, 10 апреля, специалисты приводят в порядок здания на Садовом кольце, отмечается в сообщении.

— Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Уточняется, что работы по промывке зданий в Москве проходят только в теплое время года. До конца апреля специалисты будут выходить на улицы столицы ежедневно.

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