Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК проверит информацию о мошенничестве в отношении дочери легендарного летчика Чкалова
Фото: СК РФ

СК проверит информацию о мошенничестве в отношении дочери легендарного летчика Чкалова

Анастасия Колоскова

Происшествия

Организована доследственная проверка по фактам о мошеннических действиях в отношении дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, которые появились в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Москве.

Согласно информации, женщине позвонили мошенник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина предложил перевести ее деньги на безопасный счет, так как сбережениям женщины якобы угрожает опасность. Поверив звонившему, дочь Валерия Чкалова перевела мошенникам более 23 миллионов рублей.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Следственного комитета в очередной раз призывали граждан к бдительности и заверили, что представители правоохранительных органов никогда не просят совершить какие-либо операции с денежными счетами.

Читайте также: Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Турции

СК по Москвемошенничествопроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в