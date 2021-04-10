СК проверит информацию о мошенничестве в отношении дочери легендарного летчика Чкалова

Фото: СК РФ

Организована доследственная проверка по фактам о мошеннических действиях в отношении дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, которые появились в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Москве.

Согласно информации, женщине позвонили мошенник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина предложил перевести ее деньги на безопасный счет, так как сбережениям женщины якобы угрожает опасность. Поверив звонившему, дочь Валерия Чкалова перевела мошенникам более 23 миллионов рублей.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Следственного комитета в очередной раз призывали граждан к бдительности и заверили, что представители правоохранительных органов никогда не просят совершить какие-либо операции с денежными счетами.

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