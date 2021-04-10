Больше десяти пожарных депо появятся на территории Новой Москвы в ближайшие годы
На территории ТиНАО до конца 2023 года построят 12 новых пожарных депо. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Вопросам безопасности и сохранения здоровья москвичей город традиционно уделяет особое внимание, в частности, мы продолжаем активно заниматься строительством новых объектов пожарной охраны. Сейчас на территории ТиНАО, где с приближением дачного сезона этот вопрос становится еще актуальнее, завершилось строительство пожарного депо на четыре машины в поселении Роговское, а до конца этого года новые пожарные депо появятся в поселениях Краснопахровское и Вороновское, — рассказал Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в мае на территории округа в рамках реализации государственной программы «Безопасный город» также будет начато строительство еще трех объектов на территории поселений Новофедоровское, Филимонковское и Воскресенское.
Читайте также: Начался монтаж витражного фасада Дворца единоборств в «Лужниках»