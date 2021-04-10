Больше десяти пожарных депо появятся на территории Новой Москвы в ближайшие годы

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

Россия, Москва, поселение Роговское Карта всех событий

На территории ТиНАО до конца 2023 года построят 12 новых пожарных депо. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вопросам безопасности и сохранения здоровья москвичей город традиционно уделяет особое внимание, в частности, мы продолжаем активно заниматься строительством новых объектов пожарной охраны. Сейчас на территории ТиНАО, где с приближением дачного сезона этот вопрос становится еще актуальнее, завершилось строительство пожарного депо на четыре машины в поселении Роговское, а до конца этого года новые пожарные депо появятся в поселениях Краснопахровское и Вороновское, — рассказал Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в мае на территории округа в рамках реализации государственной программы «Безопасный город» также будет начато строительство еще трех объектов на территории поселений Новофедоровское, Филимонковское и Воскресенское.

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