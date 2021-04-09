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Начался монтаж витражного фасада Дворца единоборств в «Лужниках»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Начался монтаж витражного фасада Дворца единоборств в «Лужниках»

Юлия Павлушова

Город

Стартовал монтаж витража во Дворце единоборств, строящемся на территории спортивного комплекса «Лужники». Здесь разместят международный центр самбо и центр бокса. Устройство монолитных конструкций объекта завершено почти на 80 процентов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Центр самбо и центр бокса расположат симметрично относительно друг друга, их объединит общий фасад. Благодаря витражу за тренировками и соревнованиями можно будет наблюдать с улицы.

По словам Андрея Бочкарева, в здании уже устанавливают системы водо- и энергоснабжения, отопления и вентиляции.

— Ежедневно окончание строительства этого знакового объекта приближают 950 рабочих и более 100 человек инженерно-технического персонала, — отметил он.

Ранее сообщалось, что два завода по переработке илового осадка построят в Москве.

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единоборстваЛужникистроительство
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