Строительство четырехэтажной детской поликлиники началось в Савеловском районе

Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Вятская улица, 37с19 Карта всех событий

В Савеловском районе началось строительство четырехэтажной поликлиники для детей, которая будет рассчитана на 320 посещений в смену. Здание будет построено на улице Вятской, владения 37–39. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, разрешение на строительство уже получено, в настоящий момент идут подготовительные работы. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2022 году.

В нем будут размещены все необходимые кабинеты, а также кафе быстрого питания. Кроме того, в здании расположится отделение платных медицинских услуг, педиатрическое отделение, кабинеты врачей-специалистов и отделение реабилитации. Уточняется, что в новой поликлинике, которая относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи, предусмотрены зоны лучевой и функциональной диагностики.

Между первым и вторым этажами здания не будет потолочных перекрытий, а перед кабинетами будет оформлена комфортная зона ожидания своей очереди. В здании предусмотрена легкая система навигации.

Поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием. Территорию вокруг планируется благоустроить.

— В столице продолжается программа строительства медицинских учреждений. Развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением деятельности правительства Москвы, — подытожил Рафик Загрутдинов.

На сегодняшний день в Адресную инвестиционную программу до 2023 года было внесено около 70 медицинских объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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