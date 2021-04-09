Два завода по переработке илового осадка построят в Москве

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

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Два завода по экологичной переработке илового осадка появятся к 2024 году в столице в рамках концессионного соглашения. Документ подписан на 20 лет. Инвесторы вложат в реализацию проекта порядка 27 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен в августе 2020 года. Инвестор в течение трех лет будет заниматься строительством заводов, а последующие 17 — их эксплуатацией. Предприятия будут соответствовать мировым экологическим стандартам.

— Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом объекты будут принадлежать Москве по праву собственности с момента ввода их в эксплуатацию, — добавил Владимир Ефимов.

По словам заммэра, о безотходной переработке осадка сточных вод в столице дискутируют на протяжении многих лет. Однако сушка является наиболее безопасным и эффективным способом утилизации, который позволит получать востребованную продукцию вместо отходов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что заводы разместят на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Продукт, полученный после утилизации осадка, будут поставлять цементным заводам. Они смогут использовать его в качестве твердого биотоплива.

— Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка, — сказал Александр Прохоров.

Руководитель Группы по оказанию услуг по финансированию бизнеса КПМГ в России и СНГ Степан Светанков отметил уникальность проекта.

— Предлагаемые решения по обращению с осадками сточных вод являются перспективным направлением развития в стране технологий Waste-to-Energy. По итогам реализации проекта будут привлечены существенные частные инвестиции для создания в Москве современного технологического комплекса. Данный фактор безусловно свидетельствует об успешном продолжении политики Москвы по использованию механизмов государственно-частного партнерства в развитии городской инфраструктуры, — подчеркнул Светанков.

В свою очередь директор Городского агентства управления инвестициям Светлана Ганеева отметила, что концессия позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города. Столица получит функционирующий объект, а инвестор — доходы от его эксплуатации в течение всего срока соглашения. Эксперт напомнила, что данная концессия стала для города первой в сфере ЖКХ.

Ранее сообщалось, что коллектор «Старокалужский» модернизируют на юго-западе Москвы.

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