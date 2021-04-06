Коллектор «Старокалужский» модернизируют на юго-западе Москвы

Фото: Михаил Савкин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Обручевский район Карта всех событий

Рабочие начали модернизацию коллектора «Старокалужский» на юго-западе города. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Москоллектор» во вторник, 6 апреля.

— Коллектор построен в 1974 году. В нем проложены силовые кабели и линии связи, — говорится в сообщении.

В нем будут установлены современные устройства для приема, учета и распределения электричества. Также обновят вентиляционное и насосное оборудование. Кроме того, коллектор получит новое освещение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее был назван срок завершения строительства тоннеля под платформой Поварово.

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