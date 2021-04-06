Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Коллектор «Старокалужский» модернизируют на юго-западе Москвы
Фото: Михаил Савкин / Вечерняя Москва

Коллектор «Старокалужский» модернизируют на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Обручевский район Карта всех событий

Рабочие начали модернизацию коллектора «Старокалужский» на юго-западе города. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Москоллектор» во вторник, 6 апреля.

— Коллектор построен в 1974 году. В нем проложены силовые кабели и линии связи, — говорится в сообщении.

В нем будут установлены современные устройства для приема, учета и распределения электричества. Также обновят вентиляционное и насосное оборудование. Кроме того, коллектор получит новое освещение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее был назван срок завершения строительства тоннеля под платформой Поварово.

Читайте также: Освободить Неглинку: почему идея «раскопать» реку в центре Москвы неосуществима

оборудованиеГУП «Москоллектор»модернизация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Все мнения
О проекте
Читайте нас в