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Санитарный вертолет доставил травмированного мужчину в столичную больницу
Фото: Пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ

Санитарный вертолет доставил травмированного мужчину в столичную больницу

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное Карта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил мужчину с травмой ноги из ТиНАО в столичную больницу. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Молодого мужчину с травмой ноги транспортировали на машине скорой помощи на площадку Птичное. Затем вертолетом его эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы.

Как уточняется в сообщении, на борту мужчину сопровождали специалисты Центра экстренной медицинской помощи, которые поддерживали и контролировали состояние пациента.

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