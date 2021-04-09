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Грудного ребенка доставили вертолетом из Калужской области в столичную больницу
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Грудного ребенка доставили вертолетом из Калужской области в столичную больницу

Кирилл Николаев

Происшествия
аэродром ОстафьевоКарта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил грудного ребенка из Калужской области в столичную больницу.Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ребенка с острым урологическим заболеванием транспортировали на аэродром Остафьево. Позднее малыша в сопровождении мамы перевезли в московскую больницу.

Полет прошел нормально. Ребенка вовремя доставили в медицинское учреждение.

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