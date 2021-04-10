РПЦ подготовила документ по регламентации практики экзорцизма
Комиссия по богословию Русской православной церкви (РПЦ) подготовила документ, который регламентирует практику экзорцизма. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в субботу, 10 апреля.
— Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации, — рассказал он.
Оглашать содержание документа до момента его публикации митрополит отказался, отмечает РИА Новости.
Ранее епископ РПЦ посоветовал в период поста уделять меньше времени чтению новостей.
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