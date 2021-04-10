РПЦ подготовила документ по регламентации практики экзорцизма

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Комиссия по богословию Русской православной церкви (РПЦ) подготовила документ, который регламентирует практику экзорцизма. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в субботу, 10 апреля.

— Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации, — рассказал он.

Оглашать содержание документа до момента его публикации митрополит отказался, отмечает РИА Новости.

Ранее епископ РПЦ посоветовал в период поста уделять меньше времени чтению новостей.

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