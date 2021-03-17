Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Епископ РПЦ посоветовал в период поста уделять меньше времени чтению новостей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Епископ РПЦ посоветовал в период поста уделять меньше времени чтению новостей

Илья Ашуров

Религия

В период Великого поста желательно ограничить потребление негативной информации. Такое мнение высказал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Во время конференции, посвященной началу Великого поста, иерарх выразил свою обеспокоенность тем, что современные люди довольно сильно перегружены информацией. По мнению Пантелеимона, это негативно сказывается на восприятии жизни. Епископ посоветовал уделять меньше времени просмотру новостей.

— Вот я думаю, что в пост все-таки очень важно ограничивать этот поток, который, к сожалению, формируется часто агентствами, у которых есть свои политические цели, коммерческие задачи, — приводит слова представителя Русской православной церкви (РПЦ) АГН «Москва».

При этом Пантелеимон отметил, что важно воздержаться лишь от плохих новостей, так как именно они вызывают тревогу и беспокойство.

Напомним, что в 2021 году Великий пост продлится с 15 марта по 1 мая.

Читайте также: «Противоречит психике»: чего категорически нельзя делать в Великий пост

РПЦепископ РПЦВеликий пост
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте