Епископ РПЦ посоветовал в период поста уделять меньше времени чтению новостей

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В период Великого поста желательно ограничить потребление негативной информации. Такое мнение высказал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Во время конференции, посвященной началу Великого поста, иерарх выразил свою обеспокоенность тем, что современные люди довольно сильно перегружены информацией. По мнению Пантелеимона, это негативно сказывается на восприятии жизни. Епископ посоветовал уделять меньше времени просмотру новостей.

— Вот я думаю, что в пост все-таки очень важно ограничивать этот поток, который, к сожалению, формируется часто агентствами, у которых есть свои политические цели, коммерческие задачи, — приводит слова представителя Русской православной церкви (РПЦ) АГН «Москва».

При этом Пантелеимон отметил, что важно воздержаться лишь от плохих новостей, так как именно они вызывают тревогу и беспокойство.

Напомним, что в 2021 году Великий пост продлится с 15 марта по 1 мая.

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