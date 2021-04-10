Девочка получила травму в столичном детском центре

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Днем в субботу, 10 апреля, в развлекательном детском центре, который расположен в одном из торговых центров на севере столицы, получила травму семилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в центре на Дмитровском шоссе. Уточняется, что ребенок пострадал из-за удара об элемент конструкции аттракциона лабиринт, который не был защищен. Девочке потребовалась помощь медиков.

По данному факту прокуратура Москвы инициировала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, они дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, говорится в сообщении.

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