Состояние шести россиян уточняется после ДТП в Турции
Состояние шести человек после ДТП с участием россиян в Турции уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма в субботу, 10 апреля.
— В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук, — рассказали в ведомстве.
Серьезных травм не получили 19 человек, состояние еще шести граждан уточняется, отмечается на сайте Ростуризма.
Ранее стало известно о том, что российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Турции.
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