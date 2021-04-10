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Состояние шести россиян уточняется после ДТП в Турции
Фото: Youtube.com /112NHN

Состояние шести россиян уточняется после ДТП в Турции

Иван Юминов

Происшествия

Состояние шести человек после ДТП с участием россиян в Турции уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма в субботу, 10 апреля.

— В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук, — рассказали в ведомстве.

Серьезных травм не получили 19 человек, состояние еще шести граждан уточняется, отмечается на сайте Ростуризма.

Ранее стало известно о том, что российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Турции.

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