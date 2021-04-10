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Дипломаты РФ находятся в контакте с властями Антальи после ДТП с россиянами
Фото: youtube.com/112NHN

Дипломаты РФ находятся в контакте с властями Антальи после ДТП с россиянами

Иван Юминов

Происшествия

Генконсульство и посольство России в Анталье контактируют с местными властями после аварии с участием россиян, в которой погибла одна женщина. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России (МИД) в субботу, 10 апреля.

— Сотрудники посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями, — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло утром 10 апреля. Водитель автобуса, который перевозил группу из 32 российских туристов в Каппадокию, съехал в кювет, машина перевернулась. Пострадали 26 человек, им оказывается медицинская помощь. Одна женщина умерла, отмечает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что СК проверит информацию о мошенничестве в отношении дочери легендарного летчика Чкалова.

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