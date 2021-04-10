Стартует прием заявок на участие в Книжном фестивале «Красная площадь»

Фото: Пресс–служба Книжного фестиваля «Красная площадь»

Стартует прием заявок на участие в Седьмом книжном фестивале «Красная площадь». Это главное литературное событие нашей страны. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля заявил его председатель — советник президента России Владимир Толстой.

— После рекордных сроков подготовки «Красной площади» в прошлом году, экстремальных эпидемиологических мер безопасности, в которых прошел фестиваль, и слаженной работы команды мы справимся с любыми трудностями. Желаю нам всем спокойной подготовки и прекрасного книжного события в начале лета, — поздравил всех Толстой.

В этом году грандиозный литературный праздник пройдет в офлайн- и онлайн-форматах и вновь объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и, конечно же, читателей.

На традиционных площадках — «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшен», «Регионы России», «Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва — Библиотека», «История Отечества», «Музейная линия», «Деловая площадка» и, конечно, «Главная сцена» и «Малая сцена» — пройдут сотни мероприятий.

Также пройдет суперфинал конкурса юных чтецов «Живая классика». Будут объявлены 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса «Класс!», а также имя победителя специальной видеономинации «Выйди из класса». Гостей фестиваля ждет масштабная программа с участием известных авторов научно-популярной литературы — жанра, который в России становится все более востребованным. Вот уже четвертый год на фестивале будет работать площадка, посвященная издательской и образовательной деятельности музеев, — «Музейная линия». Найти ее легко — достаточно заглянуть на первый этаж ГУМа. Там можно будет познакомиться с только что изданными роскошными альбомами, каталогами и книжными новинками.

Для профессионалов книжного бизнеса будет организована отдельная программа, в рамках которой будут обсуждаться актуальные вопросы современного книгоиздания, книгораспространения, поддержки чтения и другие.

Кульминацией фестиваля станут юбилейные торжества 6 июня. В день рождения А. С. Пушкина по сложившейся традиции на «Главной сцене» засияют новые звезды отечественной литературы — лучшим молодым писателям и поэтам нашей страны уже в пятый раз будет вручена литературная премия «Лицей». И по сложившейся традиции завершится фестиваль грандиозным гала-концертом.

Все дни фестиваля будет работать информационный центр, где всегда можно узнать подробную информацию о событиях, участниках и книгах фестиваля.

Прием заявок на мероприятие стартует 12 апреля и продлится до 30 апреля. Участие бесплатное, необходимо лишь заполнить специальную форму на сайте. Фестиваль пройдет с 3 по 6 июня на Красной площади в Москве.

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