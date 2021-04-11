Премьер-министр Великобритании объяснил отказ приехать на похороны принца Филиппа

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Глава британского правительства Борис Джонсон не будет лично присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказал представитель премьер-министра.

Как пояснил сотрудник канцелярии Джонсона, глава кабмина принял такое решение из соображений блага королевской семьи — чтобы позволить как можно большему числу родных покойного присутствовать на похоронах.

В Великобритании в настоящее время действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, на похоронной церемонии могут присутствовать не более 30 человек. Для королевской семьи исключений и поблажек не будет, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа пройдут в субботу, 17 апреля. Их будут транслировать по телевидению, граждане не смогут принять в них участие. Общенациональный траур продлится в Великобритании до дня похорон, а в королевской семье — две недели.

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