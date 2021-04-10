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Меган Маркл не приедет на похороны принца Филиппа
Фото: instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл не приедет на похороны принца Филиппа

Анастасия Колоскова

В мире

Меган Маркл не будет сопровождать мужа на траурной церемонии прощания с принцем Филиппом, который ушел из жизни 9 апреля, не дожив два месяца до столетнего юбилея. Об этом СМИ сообщил приближенный к британской королевской семье источник.

По данным инсайдера, принц Гарри уже договорился о приезде в Великобританию. Его жена решила остаться в США. Возможно, ее решение связано с тем, что в данный момент она находится на поздних сроках беременности. После выкидыша, который случился прошлым летом у супруги принца Гарри, она бережно относится к здоровью и избегает длительных поездок.

Также есть предположение, что после скандальных заявлений Маркл во время интервью журналистке Опре Уинфри воссоединение девушки с королевским семейством будет выглядеть как кощунство, сообщает «СтарХит».

Меган уже выразила свои соболезнования по поводу ухода принца Эдинбургского.

— Спасибо за ваши услуги... Вас будет очень не хватать, — написала Маркл на своем с принцем Гарри сайте.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети обвинили Меган Маркл и принца Гарри в смерти принца Филиппа.

СПРАВКА «ВМ»

Герцог Эдинбургский Филипп родился 10 июня 1921 года. Окончив Королевский военно-морской колледж в Дартмуте в звании мичмана, он прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну. Еще в колледже принц Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, с которой обвенчался 20 ноября 1947 года. В 1952 году Елизавета II взошла на престол, а принц посвятил себя службе королевской семье. Он выполнял все необходимые благотворительные и церемониальные обязанности. До кончины принц Филипп в течение длительного времени лечился от коронавируса, которым заразился в декабре 2020-го.

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