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Муж королевы Великобритании Елизаветы II скончался в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. Пользователи Сети отреагировали на это известие, обвинив в смерти герцога Эдинбургского Филиппа принца Гарри и Меган Маркл.

В своих аккаунтах в социальных сетях некоторые люди связывают смерть принца Филиппа с недавними скандальными заявлениями принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Другие откровенно обвинили их в смерти родственника, сообщает Пятый канал.

«Не могу поверить, что Гарри и Меган убили принца Филиппа просто потому, что он не принял их политическую повестку»; «Гарри и Меган, вы — ублюдки. Я думаю, что это станет для них поворотной точкой и они захотят загладить свою вину»; «Меган Маркл и Гарри уже бронируют билеты, чтобы вернуться в Англию», — написали пользователи Сети.

СПРАВКА «ВМ»

Герцог Эдинбургский Филипп родился 10 июня 1921 года. Окончив Королевский военно-морской колледж в Дартмуте в звании мичмана, он прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну. Еще в колледже принц Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, с которой обвенчался 20 ноября 1947 года. В 1952 году Елизавета II взошла на престол, а принц посвятил себя службе королевской семье. Он выполнял все необходимые благотворительные и церемониальные обязанности.

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