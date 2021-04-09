СМИ: Принц Гарри готовится вернуться домой на похороны деда

Принц Гарри / Фото: Официальный Instagram Меган Маркл и принца Гарри

Британский принц Гарри готовится вылететь в Великобританию впервые после того, как он отошел от своих королевских обязанностей. Молодой Виндзор отправится домой, чтобы быть рядом со своими родными после сообщения о смерти его деда — принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на собственный источник, приближенный к королевской семье.

По данным издания, супруга принца Меган Маркл ввиду беременности должна проконсультироваться с доктором, чтобы выяснить, насколько безопасно в ее положении совершать поездки.

Напомним, супруг британской королевы Елизаветы II скончался утром 9 апреля в возрасте 99 лет. Причина смерти принца Филиппа не уточняется.

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