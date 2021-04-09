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Политолог рассказал, откажется ли Елизавета II от престола после смерти мужа
Фото: PA

Политолог рассказал, откажется ли Елизавета II от престола после смерти мужа

Юлия Евграфова

В мире

Смерть герцога Эдинбургского Филиппа не должна стать причиной отречения от британского престола его супруги королевы Елизаветы II. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился политолог Алексей Мартынов.

— Несмотря на свой возраст, Елизавета довольно цельный, жесткий человек и правитель. И вся ее многолетняя карьера монарха об этом говорит. Почти 70 лет она уже королева. Пока ей позволит здоровье, она будет главой государства. Я не думаю, что смерть мужа побудит ее к отказу от престола. Да и надо понимать, что Филиппу было бы скоро 100 лет. В таком возрасте человек может умереть в любую минуту, — сказал эксперт.

Напомним, герцог Эдинбургский Филипп скончался утром 9 апреля. Об этом сообщил Букингемский дворец в своем Twitter-аккаунте. Мужу королевы Великобритании было 99 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Елизавета II правит страной уже около 70 лет. Чуть дольше продлился ее брак с принцем Филиппом — 72 года. Их союз считали образцовым, а историю любви — будто сюжетом из романтического фильма.

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смертьвластьЕлизавета II
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