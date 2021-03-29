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Астролог оценила шансы принца Гарри и Меган Маркл на примирение с Елизаветой II
Фото: instagram.com/sussexroyal

Астролог оценила шансы принца Гарри и Меган Маркл на примирение с Елизаветой II

Кирилл Николаев

Общество

Астролог Алена Никольская оценила шансы принца Гарри и Меган Маркл на примирение с королевой Великобритании Елизаветой II.

По ее словам, череда возникших скандалов в королевской семье не является случайностью. Астролог отметила, что Маркл не стоит ждать мести от Елизаветы II. Монарх родилась под знаком Тельца и в год Тигра. Человек с такими характеристиками никогда не навредит родственникам, но надолго запомнит обиду.

Принц Гарри — Дева по знаку зодиака. В его гороскопе Луна находится в Тельце, рядом с Солнцем королевы. Это значит, что принц очень привязан к своей 94-летней бабушке. Ему важно поскорее наладить с ней контакт.

Никольская отметила, что Маркл — самоуверенный Лев, который готов биться за свою идею до конца. Подобные личности жертвуют интересами близких людей ради достижения цели. Астролог посоветовала Маркл немного охладить свой пыл. В противном случае она рискует потерять супруга.

По мнению Никольской, для Елизаветы II 2021 и 2022 годы станут решающими, в том числе и в плане здоровья. Она рекомендует королевской семье чуть больше сплотиться и отпустить обиды друг на друга, сообщает Пятый канал.

Напомним, в 2020 году внук Елизаветы II и его супруга Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса членов королевской семьи. Позже пара переехала в США и в данный момент ожидает второго ребенка. Позднее принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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