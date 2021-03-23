СМИ: Принц Гарри устроился на работу в стартап из Калифорнии

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Принц Гарри стал топ-менеджером в американском стартапе, который занимается коучингом и душевным здоровьем. Об этом стало известно во вторник, 23 марта.

— Принц Гарри — филантроп, военный ветеран, поборник душевного здоровья и охраны окружающей среды, — говорится о нем на сайте компании.

Ожидается, что он станет третьим лицом в компании после ее основателей. Цель стартапа в «изменении мира, предоставляя возможность трансформации каждому человеку», отмечает РИА Новости.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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