СМИ: Принц Гарри пообщался с отцом и братом после резонансного интервью

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Принц Гарри разговаривал со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после интервью, которое Гарри и его супруга Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри. Об этом во вторник, 16 марта, рассказала телеведущая канала CBS Гейл Кинг.

По словам Кинг, она узнала о данных разговоров от самого принца Гарри и его жены. Пара при этом сообщила, что «разговоры не были продуктивными», однако супруги выразили радость в связи с тем, что диалог с королевской семьей начался.

Телеведущая также уточнила, что с самой Меган Маркл представители английской королевской семьи еще не общались, сообщает CBS News.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

В ответ на это Букингемский дворец сообщил, что заявления принца Гарри и его жены Меган Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство. Данные вопросы будут изучаться самым тщательным образом.

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