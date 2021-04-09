Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Британский телеведущий нашел 17 ложных утверждений в интервью Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal

Британский телеведущий нашел 17 ложных утверждений в интервью Меган Маркл

Кирилл Николаев

Звезды

Британский телеведущий Пирс Морган обнаружил как минимум 17 не соответствующих действительности утверждений в интервью супруги принца Гарри, актрисы Меган Маркл. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox Nation.

Морган отметил, что не верит ни единому слову актрисы. Он насчитал 17 ложных высказываний Маркл. Морган считает, что жена принца Гарри преувеличила некоторые факты и сделала заявления, которые нельзя доказать.

— Все это было лишь клеветой в адрес королевской семьи и моей страны — Великобритании, — добавил Морган.

Напомним, принц Гарри и его жена дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

Читайте также: Пользователи Сети обвинили Меган Маркл и принца Гарри в смерти принца Филиппа

знаменитый телеведущийМеган Марклинтервью
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в