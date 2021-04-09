Британский телеведущий нашел 17 ложных утверждений в интервью Меган Маркл

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Британский телеведущий Пирс Морган обнаружил как минимум 17 не соответствующих действительности утверждений в интервью супруги принца Гарри, актрисы Меган Маркл. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox Nation.

Морган отметил, что не верит ни единому слову актрисы. Он насчитал 17 ложных высказываний Маркл. Морган считает, что жена принца Гарри преувеличила некоторые факты и сделала заявления, которые нельзя доказать.

— Все это было лишь клеветой в адрес королевской семьи и моей страны — Великобритании, — добавил Морган.

Напомним, принц Гарри и его жена дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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