Человек пострадал при пожаре в жилом доме в Подмосковье

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Один человек пострадал в результате пожара в одном из жилых домов в Волоколамском городском округе Московской области. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточняет ведомство, пожар произошел по адресу село Ярополец, дом 25. Степень тяжести состояния пострадавшего не уточняется.

К настоящему времени огонь потушен. К ликвидации пожара привлекали 11 человек и три единицы техники, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

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