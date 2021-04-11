Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца

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Актер и телеведущий Игорь Верник рассказал, как себя чувствовал и чем занимался в последние дни жизни его отец, народный артист России Эмиль Верник.

По словам Игоря Верника, отец до последнего оставался на ногах, буквально за десять дней до кончины самостоятельно водил автомобиль «просто в удовольствие по поселку».

Однако самочувствие Эмиля Верника в последнее время ухудшилось.

— Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце, цитирует Игоря Верника РИА Новости.

Напомним, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни в субботу, 10 апреля.

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