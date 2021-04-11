Ученый назвал последствия слива воды с аварийной «Фукусимы-1» в океан

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При сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан в морских организмах начнут накапливаться радиоактивные изотопы. Об этом рассказал главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

Власти Японии объявят решение об утилизации АЭС в ближайшие дни. Перед сливом в океан планировалось очистить воду и привести ее к международным стандартам.

По словам Ракова, сброс может сказаться на здоровье людей, которые будут потреблять рыбу, живущую в воде, наполненной изотопами.

— Если воду сольют в тех местах, где морские воды хорошо перемешиваются, повышение фона будет малозаметно, но если ее сольют в тех местах, где течение идет к нашему побережью, то изотопы попадут в рыбу — у нее они накапливаются в костях, мясе. Люди по всей нашей стране будут ее употреблять, и мы можем заметить на себе следы этого, — пояснил Раков.

Ученый считает, что невозможно очистить воду полностью от радиоактивных элементов. По мнению специалиста, невозможно разделить углерод C12 и C14, с ураном и торием также могут возникнуть проблемы при утилизации.

Эксперт отметил, что после аварии на АЭС некоторые изотопы атомов могли распасться, а некоторые будут распадаться тысячи лет.

— Нормативы не обоснованы, потому что для кого-то нормой считается одна концентрация, для кого-то - совершенно другая. Организмы разные. Может это для человека норма, а для осьминога — нет, или, например, для китов достаточно небольшой дозы, чтобы они погибли. Нормативы для океана, для отдельных животных, которых миллионы, не разработаны, — добавил ученый.

Он подчеркнул, что течения могут переносить слитую воду с АЭС до берегов США или России. В частности, может пострадать рыба в Охотском море, пишет РИА Новости.

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