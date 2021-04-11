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Россиянам рассказали, кто сможет выйти на досрочную пенсию в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россиянам рассказали, кто сможет выйти на досрочную пенсию в 2021 году

Анастасия Волоснова

Общество

Женщины 1965 года рождения, у которых есть четверо детей, впервые смогут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию в 2021 году. Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда РФ.

Женщины старше 50 лет смогут получить пенсию при наличии пяти и более детей. Мамы с тремя детьми получат право выйти на пенсию в 57-летнем возрасте, а мамы с четырьмя детьми — в 56 лет. Женщины получат подобное право впервые в 2021 году.

На досрочную пенсию также смогут выйти мужчины с трудовым стажем более 42 лет и женщины с трудовым стажем более 37 лет. Кроме того, на пять лет раньше срока на пенсию смогут выйти жители Крайнего Севера с рабочим стажем от 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин, сообщает ФАН.

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