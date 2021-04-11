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Правила использования маткапитала изменились в России
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Правила использования маткапитала изменились в России

Татьяна Плотникова

Общество

С 11 апреля 2021 года в России вступили в силу изменения в правила использования материнского капитала.

Нововведения дают родителям, ранее направившим маткапитал на формирование накопительной части пенсии, отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, чтобы использовать по другим направлениям.

Для этого у получателей маткапитала будет шесть месяцев, в течение которых следует написать соответствующее заявление. Если в установленный срок решение не было принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.

В случае, если родитель, получивший маткапитал, все равно не смог принять решение и не написал заявление в ПФР, деньги по умолчанию будут направлены в накопительную пенсию в течение трех месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода средств на другие цели.

Соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11,1 миллиона российских семей получили маткапитал.

Читайте также: Почти миллион российских семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году

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