Одного человека спасли из горящей квартиры на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Загорьевская улица, 29 Карта всех событий

Из горящей квартиры дома на юге Москвы спасли человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 11 апреля, по адресу Загорьевская улица, дом 29. В квартире загорелись личные вещи на площади пяти квадратных метров. Пожарные спасли из горящей квартиры мужчину. Уточняется, что пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении.

В настоящее время возгорание ликвидировали. Пожарные эвакуируют жителей этажей, расположенных над горящей квартирой.

Читайте также: Крупный пожар на складе в Подмосковье потушили