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Одного человека спасли из горящей квартиры на юге Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Одного человека спасли из горящей квартиры на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Загорьевская улица, 29 Карта всех событий

Из горящей квартиры дома на юге Москвы спасли человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 11 апреля, по адресу Загорьевская улица, дом 29. В квартире загорелись личные вещи на площади пяти квадратных метров. Пожарные спасли из горящей квартиры мужчину. Уточняется, что пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении.

В настоящее время возгорание ликвидировали. Пожарные эвакуируют жителей этажей, расположенных над горящей квартирой.

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