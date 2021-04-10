Пожар на складе в Подмосковье потушен

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Возгорание в складском здании в городе Электросталь Московской области потушено. Об этом в субботу, 10 апреля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточняет ведомство, по состоянию на 06:26 открытое горение было ликвидировано. Сведения о пострадавших не приводятся, сообщает РИА Новости.

Телеканал РЕН ТВ публикует видеозапись с места событий.

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в здании по адресу Промышленный проезд, дом 11, корпус 8. Площадь возгорания достигала 3,6 тысячи квадратных метров.

Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров, стен — на площади 800 квадратных метров.

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