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Компании космической индустрии технополиса «Москва» получили более 100 патентов
Фото: mos.ru

Компании космической индустрии технополиса «Москва» получили более 100 патентов

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили более 100 патентов на изобретения и полезные модели для космической индустрии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в технополисе работают 180 предприятий, 15 из которых занимаются космической отраслью. Они запатентовали более 100 изобретений и моделей.

— Наиболее обширным спектром изобретений обладают предприятия зеленоградских площадок, которые являются родоначальниками космического направления микроэлектроники и продолжают снабжать индустрию своими разработками, — пояснил заммэра.

Одна из компаний занимается выпуском стойких микросхем, которые используются при создании российских спутников. Уточняется, что предприятие «Ангстрем» получило шесть патентов. А больше всего патентов получила компания «Микрон».

— Микрочипы резидента ОЭЗ поставляются на одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. В арсенале компании порядка 50 патентов. Также свыше 30 патентов у научно-производственного центра «Элвис», который получил статус резидента ОЭЗ в декабре прошлого года, — уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

За производство источников электропитания и других элементов еще четыре патента получила компания «Электронинвест», пояснил глава ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, в космических разработках также принимают участие предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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