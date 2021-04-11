Компании космической индустрии технополиса «Москва» получили более 100 патентов

Фото: mos.ru

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили более 100 патентов на изобретения и полезные модели для космической индустрии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в технополисе работают 180 предприятий, 15 из которых занимаются космической отраслью. Они запатентовали более 100 изобретений и моделей.

— Наиболее обширным спектром изобретений обладают предприятия зеленоградских площадок, которые являются родоначальниками космического направления микроэлектроники и продолжают снабжать индустрию своими разработками, — пояснил заммэра.

Одна из компаний занимается выпуском стойких микросхем, которые используются при создании российских спутников. Уточняется, что предприятие «Ангстрем» получило шесть патентов. А больше всего патентов получила компания «Микрон».

— Микрочипы резидента ОЭЗ поставляются на одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. В арсенале компании порядка 50 патентов. Также свыше 30 патентов у научно-производственного центра «Элвис», который получил статус резидента ОЭЗ в декабре прошлого года, — уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

За производство источников электропитания и других элементов еще четыре патента получила компания «Электронинвест», пояснил глава ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, в космических разработках также принимают участие предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Выставка-форум для молодежи «Карьера vs бизнес» пройдет в Москве