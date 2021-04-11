Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Авария произошла на ядерном объекте в Иране
Фото: pixabay.com

Авария произошла на ядерном объекте в Иране

Анастасия Волоснова

Происшествия

Авария произошла на иранском ядерном объекте в Натанзе в воскресенье, 11 апреля. Об этом рассказали в местном агентстве Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

Уточняется, что инцидент связан с распределением электроэнергии. В результате аварии никто не пострадал, отметил официальный представитель организации Бехруз Камальванди. По его словам, в настоящее время ЧП в сети распределения электроэнергии устранено.

В настоящее время правительство Ирана проводит расследование, устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Читайте также: Ученый назвал последствия слива воды с аварийной «Фукусимы-1» в океан

ядерное оружие ИранаИранаварии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в