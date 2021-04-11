Авария произошла на ядерном объекте в Иране
Авария произошла на иранском ядерном объекте в Натанзе в воскресенье, 11 апреля. Об этом рассказали в местном агентстве Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.
Уточняется, что инцидент связан с распределением электроэнергии. В результате аварии никто не пострадал, отметил официальный представитель организации Бехруз Камальванди. По его словам, в настоящее время ЧП в сети распределения электроэнергии устранено.
В настоящее время правительство Ирана проводит расследование, устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
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