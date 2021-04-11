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Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Фото: АГН Москва

Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 22 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате аварии с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля, на Кутузовском проспекте в районе дома 22. В результате аварии пострадал один человек, его осматривают врачи.

Из-за столкновения четыре полосы Кутузовского проспекта были перекрыты, однако в настоящее время движение по двум полосам шоссе планируют запустить.

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