Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект, 22 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате аварии с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля, на Кутузовском проспекте в районе дома 22. В результате аварии пострадал один человек, его осматривают врачи.

Из-за столкновения четыре полосы Кутузовского проспекта были перекрыты, однако в настоящее время движение по двум полосам шоссе планируют запустить.

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