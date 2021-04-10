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Задержан мужчина, похитивший подростка на юго-западе Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Задержан мужчина, похитивший подростка на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того как мужчина попытался похитить несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве в субботу, 10 апреля.

Инцидент произошел 7 апреля. Злоумышленник под обманным предлогом посадил 13-летнего мальчика в такси, водителю которого он сообщил ложные сведения. Родители мальчика заметили не только то, что он не вернулся из школы, но и что из дома пропала крупная сумма.

Мальчика вскоре обнаружили на территории Свердловской области. Самого мужчину задержали, им оказался уроженец Казахстана, который незадолго до этого был репетитором несовершеннолетнего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», уточняется на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе в Москве.

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