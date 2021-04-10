Один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе в Москве

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Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Бекасово Карта всех событий

При лобовом столкновении двух легковых автомобилей скончался один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 10 апреля.

Инцидент произошел на Киевском шоссе в районе поворота на деревню Бекасово, уточнил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о том, что российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Турции.

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