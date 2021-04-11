Диетолог рассказала, какая рыба полезна для сердца и щитовидной железы

Фото: pixabay.com

Рыба считается довольно полезным продуктом для человека, однако определенные ее виды приносят больше пользы для некоторых органов. Диетолог Светлана Фус считает, что регулярное употребление в пищу сельди способствует хорошей работе сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы.

В этой рыбе, по словам диетолога, содержится полторы–две суточные нормы жирных кислот омега-3. Эксперт отметила, что при регулярном употреблении омеги-3 снижается риск проблем с кожей, появления депрессии и преждевременного образования морщин.

— Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами, — рассказала Фус в своем Instagram-аккаунте.

Также сельдь является одним из важных компонентов для мозга и сетчатки глаза.

Читайте также: Диетолог развеяла мифы о кофе и чае для похудения