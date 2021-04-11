Диетолог развеяла мифы о кофе и чае для похудения

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Напитки для похудения не оказывают длительного и стойкого эффекта, поэтому избавиться от лишнего веса только с их помощью не удастся. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказала врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева.

Специалист пояснила, что напитки для похудения оказывают либо мочегонный, либо слабительный эффект. На жировую массу они не воздействуют, поэтому отклонение стрелки весов после употребления таких средств происходит исключительно за счет изменения количества воды в организме, которая быстро вернется.

Кроме того, кофе и чай для похудения могут негативно сказаться на состоянии здоровья, поскольку диуретические средства выводят из организма не только жидкость, но и нужные микроэлементы, например, калий.При злоупотреблении такими средствами может нарушиться ритм сердца и наступить обезвоживание, предупредила эксперт.

Селезнева также скептически оценила сообщения о сортах чая и кофе, которые якобы сжигают жир.

— Представляете, как было бы здорово: пьешь чай и худеешь, даже в спортзал не надо ходить и на питание не надо обращать внимания. Но увы, к всеобщему сожалению, эти напитки не помогут похудеть никому, — рассказала диетолог агентству «Прайм».

Ранее турецкие исследователи сообщили о смертельной опасности горячего черного чая.

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